Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив загибель Пригожина

Слідчий комітет Росії офіційно підтвердив загибель голови ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина внаслідок аварії його літака у Тверській області.

Російське відомство опублікувало заяву у Telegram, у якій йдеться, що слідство завершило проведення молекулярно-генетичних експертиз.

«За їхніми результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому в польотному листі», – заявила офіційний представник СК РФ Світлана Петренко.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Голова ПВК «Вагнер» і організатор невдалого збройного заколоту у Росії був у списку пасажирів. Влада заявила, що семеро пасажирів і троє членів екіпажу літака загинули. Їхні тіла забрали на експертизу і упізнання.

Президент США Джо Байден, коментуючи катастрофу літака Пригожина, сказав, що «у Росії мало що відбувається, за чим не стояв би Путін». Західна преса написала про можливі версії збиття ракетою чи закладення вибухового пристрою на борту.

Російські ЗМІ повідомили, що розглядаються різні версії аварії літака, включно з помилкою пілотування, технічною несправністю та зовнішнім впливом. Пов’язаний із ПВК «Вагнер» канал Grey Zone одразу після катастрофи писав, що літак нібито «збили засобами ППО».

Остаточних висновків щодо причин аварії немає. Водночас Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу.