У Сімферополі з’явився стихійний меморіал керівникам ПВК «Вагнер»

В окупованому Сімферополі прихильники групи «Вагнер» організували стихійний меморіал біля пам’ятника «ввічливим людям» на згадку про ватажків ПВК Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна, яких вважають загиблими. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Взагалі, зі смертю Пригожина у Росії склалася пікантно-цікава ситуація. Головний вагнерівець, варто нагадати, має зірку Героя Росії. Начебто, згідно з нормативними актами, героя мають поховати урочисто з участю офіційних осіб. А сам герой був нещодавно оголошений рупорами Кремля «зрадником» і всі, хто раніше розповідав про свою дружбу з ним, найімовірніше, хотіли б видалити файли з цими «визнаннями дружби» з суспільно-політичної пам’яті. Очевидно, що в умовах, які склалися, для багатьох краще не згадувати про дружбу з «героєм-зрадником», – заявив Крим. Реалії кримський громадський діяч Рагім Гумбатов.

Кримчани зазначають, що на сторінках у соцмережах призначених РФ керівників Криму немає дописів щодо можливої загибелі керівників ПВК «Вагнер».

Приватний літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області 23 серпня. Засновник угруповання «ПВК Вагнера» був у списку пасажирів, який публікувала Росавіація. Остаточно загибель Пригожина ще не підтверджена.

Після аварії літака Слідчий комітет порушив кримінальну справу щодо порушення правил безпеки та експлуатації транспортного засобу (стаття 263 КК). За даними влади, загинули 10 осіб, зокрема троє членів екіпажу.