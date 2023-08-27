ЗСУ наблизилися до наступного прориву оборонних позицій військ РФ на Запорізькому напрямку – ISW

Американський інститут вивчення війни (ISW) у черговому звіті звернув увагу на подальші тактичні успіхи українських військових у Запорізькій області.

Аналітики визнають, що станом на 26 серпня українські війська наблизились до чергової серії російських оборонних позицій у західній частині Запорізькій області.

У ISW вказують, що просування визнає і російська сторона. Водночас українські і американські аналітики кажуть, що це може відбуватися в умовах складних підготовлених армією РФ оборонних позицій.

Аналізуючи відкриті дані і коментарі, ISW каже, що «українські сили можуть перебувати поблизу тактичних тилів у низці російських оборонних позицій».

«Зараз українські сили перебувають на відстані удару наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими, ніж попередня російська оборона, але все ще становлять серйозну проблему. Низка оборонних позицій, через які наразі просуваються українські війська, складалася зі щільних шарів мінних полів та укріплень, для утримання яких російські війська використали значну живу силу, техніку та зусилля», – йдеться у звіті ISW.

Але ISW каже, що нещодавно оцінювала, що ця серія підготовлених оборонних позицій армії РФ може бути менш захищеною, ніж позиції, на які українські сили вже проникли на північ.

За даними останнього зведення Генштабу ЗСУ, сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Запорізькому напрямку, зокрема, на Мелітопольському, «закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».