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Помічниками ветеранів у 2024-му можуть стати 15 тисяч людей. Лапутіна розповіла деталі

За словами Юлії Лапутіної, помічник ветерана зустрічатиме його одразу після повернення до рідної громади

Помічниками ветеранів передусім ставатимуть інші ветерани або члени їхніх родин – про це розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна на Міжнародному ветеранському форумі 22 серпня.

«Помічник ветерана – це в першу чергу ветеран або член родини. Протягом наступного року на ці посади планується працевлаштувати 15 тисяч людей. Ми запускаємо цей пілот у чотирьох областях», – сказала вона.

За словами Лапутіної, помічник ветерана зустрічатиме його одразу після повернення до рідної громади.

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«Помічник координується з сервісного центру, який існує в громаді, але це не кабінетний працівник. Це працівник із планшетом, у якого є перелік всіх людей, із якими він буде працювати. Помічник ветерана зустрічає і інформує, які права є у ветерана, чим він може скористатися, пропонує йому завітати в електронний кабінет ветерана або ходить із ним до ЦНАП, якщо людина не знає, де звернутися по яку послугу», – пояснила міністерка.

Крім того, до обов’язків помічника входитимуть персональний супровід ветерана, в тому числі до органів влади або під час звернень по правову допомогу.

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За даними голови міністерства, після війни в Україні ветеранська політика стосуватиметься більше ніж 4 мільйонів людей.

У травні Юлія Лапутіна розповіла Радіо Свобода, що Міністерство у справах ветеранів очікує на запуск інституту помічника ветерана в Україні з осені. Проєкт спочатку запрацює в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській.

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