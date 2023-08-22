Помічниками ветеранів у 2024-му можуть стати 15 тисяч людей. Лапутіна розповіла деталі

Помічниками ветеранів передусім ставатимуть інші ветерани або члени їхніх родин – про це розповіла міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна на Міжнародному ветеранському форумі 22 серпня.

«Помічник ветерана – це в першу чергу ветеран або член родини. Протягом наступного року на ці посади планується працевлаштувати 15 тисяч людей. Ми запускаємо цей пілот у чотирьох областях», – сказала вона.

За словами Лапутіної, помічник ветерана зустрічатиме його одразу після повернення до рідної громади.

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«Помічник координується з сервісного центру, який існує в громаді, але це не кабінетний працівник. Це працівник із планшетом, у якого є перелік всіх людей, із якими він буде працювати. Помічник ветерана зустрічає і інформує, які права є у ветерана, чим він може скористатися, пропонує йому завітати в електронний кабінет ветерана або ходить із ним до ЦНАП, якщо людина не знає, де звернутися по яку послугу», – пояснила міністерка.

Крім того, до обов’язків помічника входитимуть персональний супровід ветерана, в тому числі до органів влади або під час звернень по правову допомогу.

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За даними голови міністерства, після війни в Україні ветеранська політика стосуватиметься більше ніж 4 мільйонів людей.

У травні Юлія Лапутіна розповіла Радіо Свобода, що Міністерство у справах ветеранів очікує на запуск інституту помічника ветерана в Україні з осені. Проєкт спочатку запрацює в чотирьох областях: Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській і Миколаївській.