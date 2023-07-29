Ініціатива Invictus Games або «Ігри Нескорених» – це міжнародні спортивні змагання серед ветеранів війни, які втратили кінцівки, були поранені або травмовані на полі бою. «Ігри Нескорених» в Україні, як зазначається на сайті організації, мають на меті популяризувати спорт як спосіб реабілітації військових та підтримати їх на шляху «фізичного відновлення, психологічної абілітації та соціальної інтеграції». Фундація Invictus Games була заснована принцем Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.

Українські спортсмени Invictus Games беруть участь у змаганнях із легкої атлетики, стрільби з лука, плавання, пауерліфтингу, велоспорту, настільного тенісу, веслування на тренажерах, волейболу сидячи та баскетболу на візках. Цьогорічні міжнародні «Ігри Нескорених» відбудуться у вересні у Дюссельдорфі (Німеччина). Минулого року на змаганнях у Гаазі (Нідерланди) збірна України здобула 16 медалей.

Як тренуються українські ветерани-баскетболісти – дивіться у репортажі.