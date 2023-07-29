Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Фотогалереї

Як грають «нескорені»: тренування Invictus Games із баскетболу на візках (фоторепортаж)

Ініціатива Invictus Games або «Ігри Нескорених» – це міжнародні спортивні змагання серед ветеранів війни, які втратили кінцівки, були поранені або травмовані на полі бою. «Ігри Нескорених» в Україні, як зазначається на сайті організації, мають на меті популяризувати спорт як спосіб реабілітації військових та підтримати їх на шляху «фізичного відновлення, психологічної абілітації та соціальної інтеграції». Фундація Invictus Games була заснована принцем Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.

Українські спортсмени Invictus Games беруть участь у змаганнях із легкої атлетики, стрільби з лука, плавання, пауерліфтингу, велоспорту, настільного тенісу, веслування на тренажерах, волейболу сидячи та баскетболу на візках. Цьогорічні міжнародні «Ігри Нескорених» відбудуться у вересні у Дюссельдорфі (Німеччина). Минулого року на змаганнях у Гаазі (Нідерланди) збірна України здобула 16 медалей.

Як тренуються українські ветерани-баскетболісти – дивіться у репортажі.

Баскетбол на візках в Україні зараз представлений тільки на &laquo;Іграх Нескорених&raquo; і розвивається ініціативою з 2020 року
1 Баскетбол на візках в Україні зараз представлений тільки на «Іграх Нескорених» і розвивається ініціативою з 2020 року
Цей адаптивний вид спорту вигадали ветерани, які проходили лікування у шпиталях США
2 Цей адаптивний вид спорту вигадали ветерани, які проходили лікування у шпиталях США
Цьогоріч у Дюссельдорфі на шостих змаганнях Invictus Games Україну представлятимуть 25 учасників збірної у різних видах спорту. За інформацією з сайту українських &laquo;Ігор Нескорених&raquo;, ще на четвертих іграх квота збірної України складала 15 людей
3 Цьогоріч у Дюссельдорфі на шостих змаганнях Invictus Games Україну представлятимуть 25 учасників збірної у різних видах спорту. За інформацією з сайту українських «Ігор Нескорених», ще на четвертих іграх квота збірної України складала 15 людей
Україна вперше взяла участь в &laquo;Іграх Нескорених&raquo; у 2017 році. Це були треті змагання і вони проходили у Торонто (Канада)
4 Україна вперше взяла участь в «Іграх Нескорених» у 2017 році. Це були треті змагання і вони проходили у Торонто (Канада)
У баскетболі на візках учасники є рівними &ndash; він доступний як для ветеранів з травмами опорно-рухового апарату, так і для осіб, які мають усі кінцівки
5 У баскетболі на візках учасники є рівними – він доступний як для ветеранів з травмами опорно-рухового апарату, так і для осіб, які мають усі кінцівки
6
Invictus Games навколо спортивних змагань будують спільноту, &laquo;яка об&rsquo;єднує людей зі схожим досвідом та допомагає їм долати наслідки поранень, травм і хвороб за підтримки сім&rsquo;ї, побратимів та суспільства&raquo;. Про це заявлено на сайті організації
7 Invictus Games навколо спортивних змагань будують спільноту, «яка об’єднує людей зі схожим досвідом та допомагає їм долати наслідки поранень, травм і хвороб за підтримки сім’ї, побратимів та суспільства». Про це заявлено на сайті організації
8
Протез одного зі спортсменів
9 Протез одного зі спортсменів
10
Крім баскетболу на візках та інших видів спорту, які представлені в українській збірній, Invictus Games проводять міжнародні змагання із регбі на візках та водіння позашляховика Land Rover
11 Крім баскетболу на візках та інших видів спорту, які представлені в українській збірній, Invictus Games проводять міжнародні змагання із регбі на візках та водіння позашляховика Land Rover
Ідея заснування фундації Invictus Games прийшла до принца Гаррі після відвідування Warrior Games у США
12 Ідея заснування фундації Invictus Games прийшла до принца Гаррі після відвідування Warrior Games у США
13
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна подякувала збірній: &laquo;Безмежно вдячна кожному і кожній, хто захищав нас на війні, отримав поранення, а тепер є нашими спортивними легіонерами&raquo;&nbsp; &nbsp;
14 Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна подякувала збірній: «Безмежно вдячна кожному і кожній, хто захищав нас на війні, отримав поранення, а тепер є нашими спортивними легіонерами» 
 
15
Гравці на візках займають позиції, готуються до нападу та захисту. У когось ампутовані кінцівки, а хтось, на перший погляд, не має видимих травм чи поранень
16 Гравці на візках займають позиції, готуються до нападу та захисту. У когось ампутовані кінцівки, а хтось, на перший погляд, не має видимих травм чи поранень
17
Але усі вони перебувають в однакових умовах і мають єдину ціль &mdash; закинути м&rsquo;яч у кошик суперника
18 Але усі вони перебувають в однакових умовах і мають єдину ціль — закинути м’яч у кошик суперника
19
20
21
&laquo;Ці хлопці познайомилися в квітні цього року, а зараз вони грають як професійна, злагоджена команда. Окрім того, що вони класно грають, вони ще й підтримують один одного, адже найкращий результат приносять не так особисті успіхи, як командні види спорту. Вони надають відчуття плеча, побратимства&raquo;, &ndash; розповіла Ілона Волошина, національна координаторка &laquo;Ігор Нескорених&raquo; в Україні
22 «Ці хлопці познайомилися в квітні цього року, а зараз вони грають як професійна, злагоджена команда. Окрім того, що вони класно грають, вони ще й підтримують один одного, адже найкращий результат приносять не так особисті успіхи, як командні види спорту. Вони надають відчуття плеча, побратимства», – розповіла Ілона Волошина, національна координаторка «Ігор Нескорених» в Україні
23
По завершенню матчу&nbsp;&nbsp;військовослужбовці та ветерани, які зараз проходять реабілітацію, а також журналісти могли спробувати себе самих у баскетболі на візках
24 По завершенню матчу  військовослужбовці та ветерани, які зараз проходять реабілітацію, а також журналісти могли спробувати себе самих у баскетболі на візках
Зображення 16x9

Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG