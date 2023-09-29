У Раді розкритикували намір МОК «обговорити» умови участі спортсменів із Росії й Білорусі

Анонс розгляду питання про допуск російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання є «тривожним сигналом» для України – про це заявила народна депутатка, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Ольга Саладуха, цитує сайт Верховної Ради.

«Очевидно, Томас Бах проводить політику повзучої капітуляції перед РФ і крок за кроком знімає обмеження», – йдеться в повідомленні парламенту.

Саладуха вказала на рішення УЄФА про допуск до змагань російських футболістів до 17 років, після чого кілька країн заявили про бойкот таких матчів.

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«Для МОК це має служити пересторогою. «Амністувавши» агресора, вони наражаються на бойкот не лише з боку України, але й з боку багатьох держав Європи. Це ставить під загрозу повноцінність Олімпіади-2024, де не буде багатьох сильних національних команд», – заявила народна депутатка.

Вона закликала керівництво МОК «ухвалити рішення, яке піде на користь світовому спорту, а не на користь проросійських лобістів».

Днями Міжнародний олімпійський комітет анонсував Міжнародний форум атлетів 2023 року, який відбудеться 1 і 2 жовтня в швейцарській Лозанні.

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Поміж іншого, за повідомленням МОК, із учасниками Форуму планують обговорити рекомендації для Міжнародних федерацій та організаторів спортивних подій щодо участі спортсменів із російськими та білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях у нейтральному статусі.

МОК ще не ухвалив остаточного рішення щодо допуску росіян і білорусів до змагань Олімпіади 2024 року в Парижі. Запрошень як країни Росія і Білорусь не отримали (це унеможливлює їхню участь у командних видах спорту, таких, як баскетбол чи футбол). Але МОК ще може ухвалити рішення про допуск окремих російських чи білоруських спортсменів, якщо вони виступатимуть без прапора, в нейтральному статусі.