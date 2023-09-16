Українська збірна виборола 34 медалі на «Іграх Нескорених» у Дюссельдорфі

Збірна України 16 вересня завершила виступи на «Іграх нескорених-2023» у німецькому Дюссельдорфі.

Українська команда, яка складається з 25 ветеранів, завоювала 34 медалі: 12 золотих, 14 срібних та вісім бронзових.

Як повідомляє «Суспільне спорт», українські спортсмени, зокрема, здобули загалом 11 медалей у веслуванні на тренажерах, дев’ять – у плаванні і п’ять – у стрільбі з лука.

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«Ігри нескорених» тривали з 8 до 16 вересня. У ньому взяла участь 21 збірна.

Ініціатива Invictus Games або «Ігри Нескорених» – це міжнародні спортивні змагання серед ветеранів війни, які втратили кінцівки, були поранені або травмовані на полі бою. «Ігри Нескорених» в Україні, як зазначається на сайті організації, мають на меті популяризувати спорт як спосіб реабілітації військових та підтримати їх на шляху «фізичного відновлення, психологічної абілітації та соціальної інтеграції».

Фундація Invictus Games була заснована принцем Гаррі ще у 2014 році, у перших іграх в Лондоні взяли участь 400 військових-спортсменів із 13 країн світу. У 2017 році до «Ігор Нескорених» приєдналася і Україна.