Медіа: МОК не допустив спортсменів з РФ і Білорусі до Азійських ігор

Спортсменам з Росії та Білорусі не дозволили брати участь у Азійських іграх – про це повідомила низка міжнародних медіа, в тому числі The Indian Express 1 вересня.

Видання посилається на Олімпійську раду Азії та Міжнародний олімпійський комітет. За його даними, саме МОК ухвалив це рішення, який назвав участь російських і білоруських атлетів «неможливою з технічних причин».

ОРА потребувала погодження Міжнародного олімпійського комітету для такого дозволу, але не отримала його.

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Згідно зі зверненням, яке цитують журналісти, азійська організація наголосила, що це рішення МОК, а не її.

Азійські ігри починаються в китайському Ганчжоу 23 вересня.

У січні 2023 року Олімпійський комітет Азії також висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів.

Це сталося після того, як Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі.