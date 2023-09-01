Медіа: МОК не допустив спортсменів з РФ і Білорусі до Азійських ігор

Спортсменам з Росії та Білорусі не дозволили брати участь у Азійських іграх – про це повідомила низка міжнародних медіа, в тому числі The Indian Express 1 вересня.
Видання посилається на Олімпійську раду Азії та Міжнародний олімпійський комітет. За його даними, саме МОК ухвалив це рішення, який назвав участь російських і білоруських атлетів «неможливою з технічних причин».
ОРА потребувала погодження Міжнародного олімпійського комітету для такого дозволу, але не отримала його.
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Згідно зі зверненням, яке цитують журналісти, азійська організація наголосила, що це рішення МОК, а не її.
Азійські ігри починаються в китайському Ганчжоу 23 вересня.
У січні 2023 року Олімпійський комітет Азії також висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів.
Це сталося після того, як Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі.
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