ФІФА відсторонила голову федерації Іспанії на 90 днів після поцілунку капітанки збірної

Голову Федерації Іспанії з футболу Луїса Рубіалеса відсторонять від посади на три місяці – про це заявив дисциплінарний комітет ФІФА в повідомленні, яке цитують міжнародні медіа.

Таке рішення ухвалили на тлі скандалу через те, що Рубіалес поцілував у губи капітанку команди Іспанії після перемоги на Чемпіонаті світу з футболу для жінок.

«Голова комітету… вирішив сьогодні тимчасово відсторонити пана Луїса Рубіалеса від усіх видів діяльності, пов’язаних із футболом на національному та міжнародному рівнях», – йдеться в повідомленні.

За заявою, відсторонення запроваджене на час дисциплінарних процедур і триватиме 90 днів.

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Днями десятки футболісток національної збірної Іспанії відмовилися від продовження виступів за команду, доки Рубіалес не буде відправлений у відставку. Він поцілував у губи капітанку команди-переможниці чемпіонату світу Джені Ермосо на офіційній церемонії нагородження.

Раніше він заявив про відмову залишати посаду голови федерації, що викликало вибух гніву серед гравчинь і міністрів уряду, які назвали його вчинок неприйнятним.

Іспанія досягла у жіночому футболі за останні два роки феноменальних успіхів, відзначали міжнародні ЗМІ. Іспанські футболістки – чемпіонки світу серед дівчат до 17 років, чемпіонки світу серед дівчат до 20 років, чемпіонки світу серед жінок старшого віку. Тепер іспанки – чемпіонки світу.