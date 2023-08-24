Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

«Динамо» і «Зоря» програли в Лізі конференцій

Команда Мірчі Луческу не змогла перемогти турецьких суперників

Два українські клуби невдало зіграли в перших матчах вирішального раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Київські динамівці провели в цілому непоганий матч у Бухаресті проти стамбульського «Бешикташа». Пропустивши необовʼязковий гол із пенальті в першому таймі, по перерві підопічні Мірчі Луческу двічі відігрувалися – забивали Шапаренко і Волошин. І все ж у компенсований час перемогу вирвали формальні гості – 3:2.

Луганська «Зоря» до 81-ї хвилини трималася у Празі в протистоянні з місцевою «Славією», але на фініші матчу двічі пропустила – 0:2.

Матчі-відповіді відбудуться наступного тижня.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG