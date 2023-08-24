«Динамо» і «Зоря» програли в Лізі конференцій

Два українські клуби невдало зіграли в перших матчах вирішального раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА.

Київські динамівці провели в цілому непоганий матч у Бухаресті проти стамбульського «Бешикташа». Пропустивши необовʼязковий гол із пенальті в першому таймі, по перерві підопічні Мірчі Луческу двічі відігрувалися – забивали Шапаренко і Волошин. І все ж у компенсований час перемогу вирвали формальні гості – 3:2.

Луганська «Зоря» до 81-ї хвилини трималася у Празі в протистоянні з місцевою «Славією», але на фініші матчу двічі пропустила – 0:2.

Матчі-відповіді відбудуться наступного тижня.