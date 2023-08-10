Норвезький футболіст залишив Росію з міркувань безпеки

Норвезький футболіст Матіас Норманн, який виступав за московське «Динамо» на правах оренди з футбольного клубу «Ростов», залишив Росію, як повідомляється, через побоювання щодо безпеки після влучання безпілотників у комплекс «Москва-Сіті». Як заявив генеральний директор «Динамо» Павло Пивоваров, Норманн надіслав до клубів «Ростов» та «Динамо» заяву про розірвання контракту.

Коментарів самого футболіста немає. Раніше сайт Sports.ru писав, що півзахисник, який жив неподалік атакованих будівель, хоче піти з обох російських клубів і звернувся до юридичної компанії. Як ішлося в публікації, сторона Норманна вважає, що поточна ситуація є форс-мажорною обставиною, яка виправдовує одностороннє розірвання договорів.

«Почуття страху посилилося, оскільки, коли гравцеві довелося повернутися до Москви, він зустрів місто, яке повністю змінилося порівняно з тим, яке він залишив перед літніми канікулами», – цитував Sports.ru лист юристів, надісланий російським командам.

Москва впродовж останніх тижнів регулярно піддається атакам безпілотників, імовірно, українських, хоча офіційно Київ не заявляв про причетність до цих атак. З інтервалом у кілька днів безпілотники влучили в одну й ту ж вежу «Москви-Сіті», завдаючи матеріальних збитків. Кілька людей постраждали, загиблих не було.