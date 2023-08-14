Про відмову від участі в Олімпіаді через росіян і білорусів не йдеться – НОК України

Національний олімпійський комітет України не розглядає можливості відмови від участі в Олімпіаді 2024 року в Парижі, ідеться в поширеній 14 серпня заяві НОК.

«Наразі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно не запросив Росію і Білорусь взяти участь в Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Рішення про те, чи дозволять там спортсменам із цих двох країн змагатися під нейтральним прапором, наразі не прийнято», – вказано в заяві.

У НОК відзначають, що українські спортсмени беруть участь у відбірних змаганнях до Олімпійських ігор «лише за умови участі спортсменів із вищезазначених країн, допущених міжнародними федераціями як індивідуальних нейтральних атлетів».

МОК ще не ухвалив остаточного рішення щодо допуску росіян і білорусів до змагань Олімпіади 2024 року в Парижі. Запрошень як країни Росія і Білорусь не отримали (це унеможливлює їхню участь у командних видах спорту, таких, як баскетбол чи футбол). Але МОК ще може ухвалити рішення про допуск окремих російських чи білоруських спортсменів, якщо вони виступатимуть без прапора, в нейтральному статусі. Це залишає можливою потенційну зміну думки України щодо бойкоту.