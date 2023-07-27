Харлан опублікувала відеозвернення: «країна, яка тероризує нашу державу, тероризує і спорт»

Українська фехтувальниця, багаторазова чемпіонка світу Ольга Харлан опублікувала відеозвернення після рішення дискваліфікувати її на чемпіонаті світу.

«Те, що сьогодні сталося, дає дуже багато питань, але водночас і дуже багато відповідей. Ми зрозуміли, що країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім’ї, також тероризує і спорт. Я не хотіла тиснути руку цій спортсменці, і я діяла своїм серцем. Тому коли я почула про те, що мене хочуть зняти зі змагань, дискваліфікувати та дати мені чорну картку, це вбило настільки, що я кричала від болю. Але потім я почала оживати, тому що ваша підтримка, підтримка кожного, особиста підтримка від наших бійців, які захищають нас... », – сказала вона у відео, яке опублікувала в своєму інстаграмі.

Спортсменка подякувала всім за підтримку.

Вона зауважила, що «нікого ніколи не можна примусити до миру...ніяким рукостисканням».

Раніше 27 липня Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій, яка виступала в «нейтральному» статусі. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку, як цього вимагають правила. Натомість українська спортсменка пропонувала росіянці «стукнутися» зброєю на заміну цього жесту.

Смірнова не стала цього робити, а згодом майже 50 хвилин сиділа на доріжці, очікуючи на офіційне завершення поєдинку.

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Федерація фехтування України заявила про оскарження рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані.

Президентом Міжнародної федерації фехтування є російський олігарх Алішер Усманов.