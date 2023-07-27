МОК відреагував на дискваліфікацію Харлан і закликав до «чутливості» щодо українських спортсменів

Після дискваліфікації українки Ольги Харлан на чемпіонаті світу з фехтування Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав спортивні федерації виявляти делікатність у змаганнях між українськими спортсменами та росіянами, які змагаються як нейтральні.

У МОК відзначили, що рішення Києва про дозвіл українським спортсменам на змагання з росіянами і білорусами в статусі «нейтральних» зменшило шанси на бойкот паризької Олімпіади.

«Ми раді, що їм буде надана така можливість (кваліфікуватися на Олімпіаду – ред.), і водночас усвідомлюємо, які непрості внутрішні конфлікти вони можуть мати з огляду на агресію проти їхньої країни. Тому ми закликаємо міжнародні федерації розглядати ситуації за участю українських та окремих нейтральних спортсменів з необхідною мірою чутливості. Ми продовжуємо бути повністю солідарними з українськими спортсменами та олімпійською спільнотою України», – сказав речник МОК агенції France-Presse.

Раніше 27 липня Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій, яка виступала в «нейтральному» статусі.

МОК ще не ухвалив остаточного рішення щодо допуску росіян і білорусів до змагань Олімпіади 2024 року в Парижі. Запрошень як країни Росія і Білорусь не отримали (це унеможливлює їхню участь у командних видах спорту, таких, як баскетбол чи футбол). Але МОК ще може ухвалити рішення про допуск окремих російських чи білоруських спортсменів, якщо вони виступатимуть без прапора, в нейтральному статусі. Це залишає можливою потенційну зміну думки України щодо бойкоту.