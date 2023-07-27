Олімпійська чемпіонка Харлан здобула історичну перемогу над росіянкою

Олімпійська чемпіонка фехтувальниця Ольга Харлан стала першою українкою, яка змагалася з росіянкою відтоді, як збройні сили РФ розпочали в лютому 2022 року повномасштабне вторгнення в Україну.

27 липня на чемпіонаті світу Харлан протистояла Анні Смирновій і перемогла її.

Міністерство спорту України ввечері 26 липня змінило свою попередню політику, яка передбачала заборону на зустрічі з росіянами чи білорусами навіть у статусі нейтральних спортсменів. Згідно з новими правилами, українцям заборонено зустрічатися зі спортсменами, які «представляють Російську Федерацію та Білорусь». Смирнова виступала як нейтральна спортсменка.