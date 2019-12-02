Найкраща Харлан, срібло Підгрушної та повернення Новосад: тиждень тріумфу українських спортсменів

Суперники української збірної на Євро-2020, поразки «Динамо» та «Олександрії», нічия від «гірників», початок біатлонного сезону та завершення першого етапу групового раунду Кубку Європи ФІБА, а також черговий допінговий скандал з Росією – цим позначився спортивний тиждень, що минув. Українські вболівальники мали приводи і для хвилювань, і для радості. Про перемоги українських спортсменів та інші цікаві події семи спортивних днів – традиційно розповідає Радіо Свобода

Перша перемога «Мотору»

Запорізький гандбольний клуб «Мотор» нарешті виборов першу перемогу у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Матч з португальським «Порту» завершився з рахунком 33:29. Загалом за десять турів запорізький клуб набрав лише чотири очки й наразі посідає останню сходинку у турнірній таблиці. Очолює групу німецький «Кіль», який має у своєму активі 14 очок.

Наступний матч чемпіон України зіграє 9 лютого. Його суперником стане «Мєшков Брест», який у турнірній таблиці посідає передостаннє місце. Важливо, що попри незручне розташування у «турнірці», «Мотор» ще має шанси вийти з групи.

Український клуб продовжує боротьбу у Кубку Європи ФІБА

«Київ-Баскет» в останньому матчі групового раунду Кубку Європи ФІБА в овертаймі вирвали перемогу (84:92) та з першого місця вийшли з групи.

Тепер команда Айнарса Багатскіса – єдиний представник України у Кубку Європи ФІБА, і вже в наступному етапі кияни зіграють проти нідерландського «Зволле», угорського «Керменда» та латвійського «Вентспілса».«Київ-Баскет» розпочне боротьбу на другому етапі вже 11 грудня виїзним матчем проти «Зволле», а 18 грудня вдома зіграють з «Кермендом». Наступні матчі заплановані на січень 2020 року.

«Срібло» у велогонці

Любов Басова стала срібною призеркою Кубка світу з велотреку, який відбувся в Гонконзі. Українка у дисципліні «кейрін» набрала 450 балів. На 50 очок більше у переможниці змагань Лі Хьо Чжин з Південної Кореї. Бронзову нагороду виборола спортсменка з Японії Юкі Кобаясі. Ще одна представниця України – Олена Старикова – посіла четверте місце.

Уже 6 грудня в Новій Зеландії розпочнеться наступний етап Кубка світу з велотреку.

Двічі «бронзові» тхеквондісти

В ірландському Дубліні завершилася континентальна першість з тхеквондо. Ірина Ромолданова, яка виступає у ваговій категорії до 49 кг, стала бронзовою призеркою, пропустивши вперед росіянку Галину Медведєву та сербську спортсменку Тіяну Богданович.

Ще одну «бронзу» в актив збірної України виборов Владислав Бондар, який змагався у ваговій категорії до 80 кг.

Бронзова «крапка» в карате

Бронзова призерка ІІ Європейських ігор Галина Мельник стала третьою у ваговій категорії до 68 кг в заключному етапі турнірів Karate1 Premier Leaguе, який завершився в іспанському Мадриді. У сутичці за бронзу українка виявилася сильнішою за канадську каратистку Меліссу Братіч. Зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь Мельник. В світовому олімпійському рейтингу, за яким спортсмени і отримають ліцензії на Ігри в Токіо у 2020 році, українка посідає 11 місце.

Медальне повернення

Українська фристайлістка Анастасія Новосад стала бронзовою призеркою на етапі Кубка Європи (м.Рука). За два стрибки українка отримала 153.92 бали. «Срібло» виборола Жанботу Алдабергенову з Казахстану, яка набрала 170.08 бали, а переможні 184.66 дозволили австралійці Лаурі Піл піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Цікаво, що в минулому році Анастасія Новосад не виступала і навіть пропустила Олімпійські ігри через народження дитини. Тепер повернулася і вже має першу нагороду на етапі Кубку Європи.

Ще одну бронзову нагороду вибороли вибороли Володимир Кушнір та Максим Кузнецов, які виступали у синхронних стрибках.

Початок біатлонного сезону

У норвезькому Шушені в рамках першого етапу Кубка IBU Олена Підгрушна посіла друге місце у спринтерській гонці. Від «золотого» виступу росіянки Ірини Старих українка відстала усього на 5,4 секунди. «Бронза» у іншої росіянки Катерини Глазиріній.

Ще одна українка, Анна Кривонос, фінішувала дев'ятою.

Харлан знову перша

Українська фехтувальниця Ольга Харлан вже четвертий раз в кар'єрі виборює нагороду за перше місце у загальному заліку Кубка світу. У минулому сезоні українка виграла чемпіонати Європи та світу, Гран-прі в Сеулі, ставала другою на етапі в Афінах та виборювала бронзову нагороду в Каірі.

Баскетбольна Суперліга повертається

За тиждень вболівальники українського баскетболу побачили сім ігор і не обійшлося без сенсацій.

Чергове «ель-класіко» між «Дніпром» та «Київ-Баскетом» завершилося перемогою підопічних Айнарса Багатскіса. На останніх секундах київська команда вирвала перемогу завдяки дальному кидку В’ячеслава Петрова. Матч завершився з рахунком 75:78.

Також кияни на цьому тижні обіграли «Харківських соколів» – 76:68. Щоправда, харків’яни змогли здивувати вже в наступній грі й вибороли свою першу перемогу в українській першості. 77:72 – саме з таким рахунком «Соколи» виграли у «Черкаських мавп». Ще одна поразка у черкаської команди від «Дніпра» – 82:70.

В інших матчах: «Одеса» продовжує набирати обертів і цього разу не залишила шансів чинному чемпіону Суперліги «Хіміку» з Южного (86:73), «Миколаїв» поступився «Прометею» (73:92), а «Запоріжжя» програло «Миколаєву» (81:96). Тож наразі «Прометей» очолює турнірну таблицю та має в своєму активі 17 очок, далі «Дніпро» – 16 очок, по 15 очок у «Хіміка» та «Черкаських мавп».

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