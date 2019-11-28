У Норвегії стартує новий біатлонний сезон

У норвезькому містечку Шушен 28 листопада відбудуться перші офіційні змагання нового біатлонного сезону. На першому етапі Кубка IBU (Міжнародного союзу біатлоністів) в четвер відбудуться дві спринтерські гонки – о 12:00 за Києвом на старт вийдуть чоловіки, о 15:00 – жінки.

Склад збірної України на ці змагання є бойовим – серед чоловіків разом із резервістами Богданом Цимбалом, Віталієм Трушем, Антоном Дудченком, Андрієм Доценком і Русланом Бригадиром на старт вийде досвідчений Сергій Семенов, а серед жінок посилить другу команду олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна. Разом із нею змагатимуться також Катерина Бех, Юлія Журавок, Ольга Абрамова, Анна Кривонос та Валерія Дмитренко.

Кубок IBU є другим за значенням турніром. Головне змагання – Кубок світу – розпочнеться 30 листопада в шведському Остерсунді. В суботу там відбудеться змішана естафета.