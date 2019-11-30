Стали відомі суперники збірної України у фіналі Євро-2020

Під час жеребкування у румунському Бухаресті 30 листопада стали відомі суперники збірної України у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Так, національна збірна гратиме у групі С – суперниками будуть Нідерланди і Австрія. Матчі групи С пройдуть в Бухаресті та Амстердамі. Дати ігор – 14, 18 і 22 червня.

31 березня 2020 року після закінчення матчів плей-офф Ліги націй визначиться ще один учасник. Це може Румунія, Грузія, Білорусь, Північна Македонія або Косово.

На Євро-2020 зіграють 24 збірні. Стартує чемпіонат 12 червня в Римі. Фінал – 12 липня у Лондоні.