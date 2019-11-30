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30 листопада 2019, Київ 21:09
Новини | Суспільство

Стали відомі суперники збірної України у фіналі Євро-2020

Перший матч українська збірна зіграє 14 червня з командою Нідерландів

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Під час жеребкування у румунському Бухаресті 30 листопада стали відомі суперники збірної України у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Так, національна збірна гратиме у групі С – суперниками будуть Нідерланди і Австрія. Матчі групи С пройдуть в Бухаресті та Амстердамі. Дати ігор – 14, 18 і 22 червня.

/**/ /**/ Найімовірніше, Україна виступатиме в групі C, матчі якої гратимуть в Амстердамі й Бухаресті
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Євро-2020: де і з ким гратиме збірна України?

31 березня 2020 року після закінчення матчів плей-офф Ліги націй визначиться ще один учасник. Це може Румунія, Грузія, Білорусь, Північна Македонія або Косово.

На Євро-2020 зіграють 24 збірні. Стартує чемпіонат 12 червня в Римі. Фінал – 12 липня у Лондоні.

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