Євро-2020: де і з ким гратиме збірна України?

Збірна України з футболу буде в першому кошику під час жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020 року. У відборі підопічним Андрія Шевченка вдалося здобути 20 очок із 24-х і гарантувати місце серед шістьох найкращих команд кваліфікації.

На Євро-2020 зіграють 24 збірні, які будуть розподілені на шість груп по чотири команди в кожній. Їхній склад визначать 30 листопада в румунському Бухаресті.

Проте зрозуміти, з ким приблизно гратиме збірна України, можна вже зараз. Справа в тім, що наступного року чемпіонат Європи святкуватиме свій 60-річний ювілей. Із цієї нагоди матчі прийматимуть одразу 12 міст в 11 країнах.

Кожна збірна-господарка турніру у випадку успішної кваліфікації гарантовано гратиме вдома принаймні два матчі групового етапу. Після завершення відбіркового турніру точно відомо, що в групі A гратиме Італія, у групі B – Росія і Данія, у групі C – Нідерланди, у групі D – Англія, у групі Е – Іспанія, а у групі F – Німеччина.

При цьому Англія, Іспанія, Італія й Німеччина будуть у першому кошику посіву разом з Україною і, відповідно, не зможуть з нею зустрітися. У групі B, матчі якої відбуватимуться в Санкт-Петербурзі й Копенгагені, збірна Шевченка також не гратиме (через політичне протистояння України й Росії).

Відповідно, найімовірніше, Україна виступатиме в групі C, матчі якої гратимуть в Амстердамі й Бухаресті. Збірна Нідерландів, судячи з усього, проведе усі три матчі групового етапу на «Йоган Кройф Арені» у столиці своєї країни.

Із третього кошика Україні можуть дістатися Португалія, Туреччина, Австрія, Швеція або Чехія. Із четвертого – Фінляндія, Вельс або одна з чотирьох команд, які кваліфікуються на Євро-2020 через Лігу націй.

Де купити квитки на Євро-2020?

Найперше. Квитки продаються лише на офіційному сайті УЄФА. Оскільки попит перевищує пропозицію, перепустки на матчі чемпіонату Європи розподіляють між вболівальниками шляхом жеребкування.

Загалом для продажу виділили близько 2,5 мільйони квитків. Влітку, ще до того, як стали відомі учасники чемпіонату Європи, приймалися заявки на 1,5 мільйона перепусток. Решту планують реалізувати в грудні серед вболівальників команд, які кваліфікувалися на Євро.