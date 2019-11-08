Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
08 листопада 2019, Київ 22:11
Новини | Спорт

Футбол: Шевченко довикликав нападника на матчі з Естонією та Сербією

Наступного тижня збірна України проведе заключні матчі 2019 року

Дивитись коментарі

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко довикликав нападника київського «Динамо» Артема Бєсєдіна на матчі з Естонією та Сербією, повідомила Українська асоціація футболу.

Востаннє Бєсєдіна викликали до збірної в червні. Щоправда, тоді він залишився в запасі в матчі із Сербією.

5 листопада Шевченко вперше викликав до національної команди півзахисника луганської «Зорі» Дмитра Іванісеню.

/**/ /**/ України достроково вийшла на Євро-2020 з першого місця в групі
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Збірна України піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА

14 листопада збірна України в Запоріжжі зіграє товариський матч з Естонією, а вже за три дні протистоятиме Сербії в Белграді в заключному матчі відбору на чемпіонат Європи.

У жовтні підопічні Андрія Шевченка гарантували собі достроковий вихід на Євро-2020 із першого місця в групі. Проте наразі незрозуміло, в якій корзині українська команда буде під час жеребкування групового етапу континентальної першості.

/**/ /**/ Українська футбольна збірна святкує перемогу над збірною Литви після матчу кваліфікації Євро-2020. Харків, 11 жовтня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Тріумф збірної України: від кумівства до результативного тренера, від провалу до «левів»

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG