Футбол: Шевченко довикликав нападника на матчі з Естонією та Сербією

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко довикликав нападника київського «Динамо» Артема Бєсєдіна на матчі з Естонією та Сербією, повідомила Українська асоціація футболу.

Востаннє Бєсєдіна викликали до збірної в червні. Щоправда, тоді він залишився в запасі в матчі із Сербією.

5 листопада Шевченко вперше викликав до національної команди півзахисника луганської «Зорі» Дмитра Іванісеню.

14 листопада збірна України в Запоріжжі зіграє товариський матч з Естонією, а вже за три дні протистоятиме Сербії в Белграді в заключному матчі відбору на чемпіонат Європи.

У жовтні підопічні Андрія Шевченка гарантували собі достроковий вихід на Євро-2020 із першого місця в групі. Проте наразі незрозуміло, в якій корзині українська команда буде під час жеребкування групового етапу континентальної першості.