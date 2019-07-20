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20 Липень 2019, Київ 23:31
Новини | Суспільство

Ольга Харлан здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з фехтування

Ольга Харлан із новою медаллю, Будапешт, 20 липня 2019 року

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Українська шаблістка Ольга Харлан здобула золоту медаль на чемпіонаті світу з фехтування, що відбувається в угорському Будапешті.

У фіналі індивідуальних змагань на шаблях вона перемогла з рахунком 15:14 росіянку Софію Велику, семиразову чемпіонку світу (двічі в індивідуальних змаганнях і п’ять разів у командних).

Тепер Ольга Харлан шестиразова чемпіонка світу: чотири рази в індивідуальних змаганнях і двічі в командних.

Крім того, вона має одне олімпійське «золото» і вісім золотих нагород чемпіонатів Європи, а також золоті медалі кількох інших змагань.

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