Ольга Харлан знову стала чемпіонкою світу з фехтування

Українська спортсменка Ольга Харлан здобула перемогу на Чемпіонаті світу з фехтування на шаблях, повідомляє прес-служба НОК України у Fecabook.

Змагання проходять у німецькому містй Лейпциг з 21 до 26 липня.

Для 26-річної Харлан це вже 5 золота медаль на чемпіонатах світу. Тричі вона ставала найкращою в індивідуальних змаганнях, а також ще двічі – у командних.

Після Олімпіади-2016 Ольга Харлан змушена була пропустити три місяці через травму. Вона повернулася після травми лише у травні цього року, завоювавши бронзу на внутрішньому турнірі.