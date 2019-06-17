Українська шаблістка Ольга Харлан стала восьмикратною чемпіонкою Європи з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан перемогла француженку Манон Брюне в фіналі чемпіонату Європи з фехтування, який проходить у німецькому Дюссельдорфі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

«Українська шаблістка Ольга Харлан перемагає у напруженому фіналі француженку Манон Брюне 15:12 і вшосте здобуває особисте золото чемпіонату Європи!!! Вітаємо спортсменку, її тенерів Олега Штубабіна і Юрія Марченка, а також Національну федерацію фехтування України на чолі з Вадимом Гутцайтом. Так тримати», – йдеться у повідомленні.

У півфіналі Ольга Харлан виграла у Анни Мартон з Угорщини – 15:10, а Манон Брюне була сильнішою за 13-кратну чемпіонку Європи, росіянку Софію Велику – 15:11, повідомляє «Сегодня». Обидві переможені шаблістки здобули бронзові медалі чемпіонату Європи.

Для Ольги Харлан – це восьма перемога на чемпіонатах Європи (двічі – у командних змаганнях) і перша за останні п'ять років. Також на її рахунку – сім срібних і п'ять бронзових нагород континентальної першості.

В активі Манон Брюне тепер – три срібні нагороди чемпіонатів Європи і дві бронзові.