Фехтування: Харлан обіграла росіянку у фіналі Гран-прі

Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала чемпіонкою на Гран-прі Монреалю. У фіналі українка перемогла Ольгу Нікітіну з Росії. Зустріч завершилася з рахунком 15:7.

На шляху до «золота» Харлан також подолала Марго Ріфкісс із Франції (15:7), Норікі Тамарі з Японії (15:7), американку Маріель Загуніс (15:8), француженку Сару Бальцер (15:7) та китаянку Шао Яці (15:14).

У грудні Харлан Харлан виграла етап Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті. У фінальній зустрічі українка виявилася сильнішою за китаянку Чжаруй Кіан – 15:9.



Також Національний олімпійський комітет України визнав фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня.

У 2019 році Ольга Харлан виграла восьму золоту нагороду на чемпіонаті Європи та стала шестиразовою чемпіонкою світу, за свою професійну кар'єру чотири рази українка вигравала в індивідуальних змаганнях і двічі в командних.



