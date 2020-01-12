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13 січня 2020, Київ 00:22
Новини | Спорт

Фехтування: Харлан обіграла росіянку у фіналі Гран-прі

У фіналі українка перемогла Ольгу Нікітіну з Росії

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Українська фехтувальниця Ольга Харлан стала чемпіонкою на Гран-прі Монреалю. У фіналі українка перемогла Ольгу Нікітіну з Росії. Зустріч завершилася з рахунком 15:7.

На шляху до «золота» Харлан також подолала Марго Ріфкісс із Франції (15:7), Норікі Тамарі з Японії (15:7), американку Маріель Загуніс (15:8), француженку Сару Бальцер (15:7) та китаянку Шао Яці (15:14).

У грудні Харлан Харлан виграла етап Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті. У фінальній зустрічі українка виявилася сильнішою за китаянку Чжаруй Кіан – 15:9.

Еліна Світоліна
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Також Національний олімпійський комітет України визнав фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня.

У 2019 році Ольга Харлан виграла восьму золоту нагороду на чемпіонаті Європи та стала шестиразовою чемпіонкою світу, за свою професійну кар'єру чотири рази українка вигравала в індивідуальних змаганнях і двічі в командних.

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