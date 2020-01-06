Підгрушна, Світоліна та Лень – як розпочався спортивний 2020 рік для України

Поки Україна і весь світ відпочивають на свята, спортсмени вже борються за нагороди на перших стартах 2020 року. Чим вже встигли відзначитися українські спортсмени? Відповіді у традиційному спортивному дайджесті Радіо Свобода.

«Срібло» Музичук

Шахістка Анна Музичук стала віцечемпіонкою світу з бліцу серед жінок. У 17 турах українка виборола 12,5 очок та «срібну» нагороду, поступившись росіянці Катерині Лагно усього 0,5 бала. Бронзова медаль на рахунку Тань Чжуньї з Китаю. А ось у чемпіонаті з рапіду Анна Музичук стала шостою, набравши 8,5 очок. Її сестра Марія стала сьомою.

Михайлюк та Лень продовжують підкорювати НБА

Гравці збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк та Олексій Лень відіграли чергові матчі в НБА. У складі «Детройту» Михайлюк вийшов проти своєї екскоманди «Лейкерс», набрав 14 очок – і це другий показник серед «детройтців». Крім того, в активі українця одне підбирання, три перехоплення та дві передачі. Проте «Детройт» все ж таки поступився «Лейкерсу» – 106:99.

«Атланта», в якій грає Олексій Лень, виявилася сильнішою за «Індіану» – 116:111. Українець набрав 16 очок, а також виконав дев’ять підбирань, одну передачу, одне перехоплення та три блок-шота.

Поразка Світоліної

Перша ракетка України Еліна Світоліна розпочала сезон з поразки. У першому колі турніру WTA в австралійському Брисбені українка поступилася американці Даніель Коллінз. У зустрічі, яка тривала 56 хвилин, Світоліна програла з рахунком 1:6, 1:6.

Гераскевич у топовій двадцятці

У Німеччині завершився третій етап Кубка світу зі скелетону. Українець Владислав Гераскевич перший заїзд подолав за 57,68 секунди і це стало 20-м часом серед усіх учасників. А вже у другому заїзді єдиний представник України став десятим з часом 56,86. Сумарний час Гераскевича – 1.56,54, тож він посів 16-е місце.

На попередніх етапах, які відбулися в США, Гераскевич ставав 12-м та 18-м відповідно. Уже 10 січня українець змагатиметься у наступному етапі Кубка світу, який пройде у Франції.

Перемога Підгрушної

Капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Підгрушна перемогла в суперкороткій індивідуальній гонці в рамках австрійського чемпіонату. Українка чисто відпрацювала всі вогневі рубежі та першою фінішувала, залишивши позаду Катеріну Іннерхофер та Дуню Здоуч. Валя та Віта Семеренко стали 9 та 10.

Харлан знову найкраща

Національний олімпійський комітет України визнав фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня. Українка у грудні виграла Кубок світу у Солт-Лейк-Сіті, а також виграла загальний залік у шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Найкращою спортсменкою місяця Харлан визнають удванадцяте, що є рекордом серед українських спортсменів. На один такий титул менше у спортивного гімнаста Олега Верняєва.

Фінал чотирьох: визначилися майже всі учасники

Стали відомі три команди, які зіграють у фінальній частині Кубку України з баскетболу – «Фінал чотирьох». Раніше всіх свою «путівку» до квартету оформила БК «Одеса», яка виграла в двох матчах у Житомира – 89:50 та 93:62.

Справжній трилер відбувся у матчах між «Київ-Баскетом» та «Миколаєвом». Спочатку представники Південної України вирвали перемогу у столичного клубу з різницею у 16 очок (88:104).

Наздогнати такий відрив здавалося місію нездійсненною. Проте команда Айнарса Багатскіса у другій зустрічі (98:78) змогла вибороти своє право виступати у Фіналі Чотирьох. Без проблем вийти до наступного етапу вдалося «Хіміку», який виграв два матчі у «Тернопіль-ТНЕУ» (86:76, 84:61).

Останнього учасника «Фіналу чотирьох» визначать 29 січня, коли вдруге зустрінуться «Дніпро» та «Запоріжжя». Першим матч завершився перемогою «дніпрян» – 75:66. Найкращим у складі «Дніпро» став Максим Закурдаєв, який оформив 18 очок, реалізувавши п’ять з восьми триочкових. У запорізької команди найбільше очок «набрав» Брендон Рендольф – 18.

Реброва визнали найкращим тренером

Фанати угорського «Ференцвароша» визнали Сергія Реброва найкращим тренером їх клуба за останнє десятиріччя. Українець очолив команду у 2018 році і за цей час став чемпіоном Угорщини, а також виступив у груповому раунді Ліги Європи. Цікаво, що востаннє «Ференцварош» грав на єврокубковому рівні у сезоні 2004-2005.

Згадати, яким був 2019 рік можна у нашому спеціальному матеріалі: