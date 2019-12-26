19 історичних досягнень українських спортсменів у 2019 році

2019 рік виявився переможним для українських спортсменів. За 365 днів «синьо-жовті» знову і знову доводили – як Василь Ломаченко чи Жан Беленюк – що вони перші в світі; писали нову історію в командних видах – як футболісти та волейболісти; змушували говорити про раніше не дуже популярні види спорту, як збірна з баскетболу 3х3; підкорювали Європейські ігри та нагадували, що готові боротися у 2020 році в Токіо – на Олімпіаді та Паралімпіаді. Українські вболівальники не встигали оговтуватися від нагород, якими вражали «синьо-жовті». Радіо Свобода вибрало 19 спортивних досягнень 2019 року, що дійсно стали історичними для України та світу. Жіноча збірна України з хокею Через 27 років український жіночий хокей повернувся на світову арену. У січні «синьо-жовті» грали у кваліфікації чемпіонату світу Дивізіону ІІB, де достроково вибороли путівку до наступного етапу. До цього часу найвищий рівень турнірів, на яких брала участь жіноча збірна України, – чемпіонати Європи. Але й на континентальній першості кращий показник «синьо-жовтих» одинадцяте місце у 1993 році.

Також Вікторію Ткаченко було визнано кращим воротарем турніру. А Єлизавета Рябкіна здобула титул Most Valuable player, тобто «найкорисніший гравець команди». «2019 рік для нашої збірної пройшов найкращим чином, бо ми дебютували у кваліфікації і одразу посіли перше місця, підняли на дивізіон вище. Це дало великий поштовх далі, показало наші сильні та слабкі сторони, мотивувало на нові цілі. У нас уже відбувся перший навчально-тренувальний збір. Ми готуємося до чемпіонату світу в дивізіоні 2Б, який відбудеться 23-29 лютого 2020 року. Поки що ми тренуємося, напрацьовуємо «зв'язок» між гравчинями, вивчаємо суперників, тобто робимо все, що від нас залежить. А вже далі час покаже…», – прокоментувала воротар збірної Вікторія Ткаченко.

Читайте також: Без зарплат, але з амбіціями: 10 фактів про історичну перемогу жіночої збірної України з хокею Дмитро Підручний Березень подарував історичне «золото» в українському біатлоні. У гонці переслідування на чемпіонаті світу Дмитро Підручний стартував із 17-секундним відставанням від норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо, припустився двох промахів під час першої стрільби, проте це не завадило йому обігнати лідера світового біатлону та прийти першим. Золота нагорода Підручного стала першою у його спортивній кар’єрі на світовому рівні, першою золотою чоловічою нагородою на чемпіонаті світу в історії українського біатлону та сьомим «золотом» взагалі для України.

Читайте також: «Золотий» Підручний: сім фактів про історичну перемогу України в біатлоні Збірна України з футболу U-20 Вони змогли не лише припинити «прокляття 1/8», але й виграти історичне «золото» світової першості. Українці у фіналі чемпіонату світу з футболу серед гравців віком до 20 років перемогли однолітків із Південної Кореї з рахунком 3:1. Крім головного трофею турніру, українці повернулися з особистими нагородами: Андрія Луніна визнано найкращим воротарем турніру, Сергій Булеца здобув «срібний м’яч» за три голи та два асисти, а Данило Сікан став другим серед бомбардирів турніру.

Читайте також: Чемпіони світу. «Зіркова» молодіжка: хто вони? Ярослава Магучіх Хоча і не літає, як птиця, але стрибає з історичними результатами. Ярослава Магучіх в 2019 році досить вдало підкорила дорослі старти. 18-річна представниця стрибків у висоту здобула «срібло» на світовій першості, взявши 2,04 метра. Це не лише особистий рекорд Магучіх, але й світовий рекорд серед спортсменів віком до 20 років. Крім того, українка у травні здобула «золото» на першому етапі «Діамантової ліги» та стала наймолодшою переможницею в історії цього турніру. На момент виступу Магучіх було 17 років і 226 днів. А також в активі Ярослави золото чемпіонату Європи серед спортсменів віком до 20 років.

«Особисто для мене найважливіша – це срібна нагорода на світовій першості і два рекорди світу серед юніорів, але мені здається, що такі перемоги були через вдалий старт на «Діамантовій лізі». Той результат мотивував добре. Були, звичайно, і моменти, коли протягом сезону не вдавалися змагання. Наприклад, середині літа на інших етапах «Діамантової ліги». Ми з тренером підняли мою швидкість, але технічно ще не впоралася з такими змінами. Було складно, не дуже хороші результати показали, але роботу над помилками зробили і далі вибороли «срібло» на чемпіонаті світу», – каже Ярослава Магучіх. Також Магучіх визнали найкращою молодою спортсменкою світу за версією Міжнародного олімпійського комітету.

Дар'я Снігур Перший фінал на юніорських «мейджорах» в її кар’єрі і одразу переможний. Сімнадцятирічна українська тенісистка Дар’я Снігур тріумфувала на юніорському Вімблдоні, подолавши американку Алексу Ноель – 6:4, 6:4. До цього часу найкращий свій результат Снігур показала у півфіналі на Australian Open-2019, де поступилася Кларі Таусон з Данії, яка і стала чемпіонкою турніру.

Снігур стала п’ятою українкою, яка пробилася до фіналу юніорського Вімблдону. А виграти його вдавалося лише Катерині Бондаренко у 2004 році. І ось через 15 років трофей Снігур з юніорського Вімблдону стає другим в історії українського тенісу. Також Дар’я стала п’ятою українською переможницею Grand Slam серед тенісистів віком до 18 років. Читайте також: Переможниця юніорського Вімблдону - 2019. Що відомо про українку Дарію Снігур? Чоловіча збірна U23 з баскетболу 3х3 Історичне «срібло» у баскетболі 3х3 в активі чоловічої збірної U23. Євген Балабан, Антон Мусієнко, Микита Руслов та Іван Ткаченко​ з першого місця вийшли до раунду плей-оф світової першості серед спортсменів віком до 23 років. Далі українці не залишили шансів Аргентині в чвертьфіналі (18:14) та проїхалися катком по збірній Нідерландів (19:9). А у фіналі проти Росії стали другими. Ця медаль найкращий результат «молодіжок», друга срібна нагорода на світових першостях та п'ята медаль чемпіонату світу. Також українці визначилися і в індивідуальних досягненнях. Євген Балабан посів п’яту сходинку серед найкращих баскетболістів турніру. А данк Івана Ткаченка продовжує збирати титули найкращого у топах за різними версіями FIBA.

«Успішний рік для нашої команди. Нам вдалося здобути бронзові нагороди «Ліги нації» та «срібло» чемпіонату світу. З перших же офіційних змагань були позитивні результати. Ми посідали призові місця практично на всіх етапах «Ліги націй» та вийшли до фінальної частини з першого місця Східно-Європейської конференції, де виступала наша збірна, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія та Угорщина. А потім було «срібло» на світовій першості. Чи могли б більше в цьому році? Думаю, що у півфіналі «Ліги нації» мало б трошки більше пощастити. Але як-то кажуть, щастить найсильнішим на цей час», – розповів гравець збірної U23 з баскетболу Микита Руслов.

Читайте також: Срібний чемпіонат світу, найкращі данки сезону та останній шанс на Олімпіаду: яким був стрітбольний 2019 рік? Олексій Середа Тринадцятирічний «вундер-кіндер» Олексій Середа став справжньою сенсацією цього року. У серпні на континентальній першості зі стрибків у воду український спортсмен, виступаючи на десятиметровій вишці, випередив француза Бенжамена Офре та росіянина Руслана Тернового. І не лише здобув нагороду вищого гатунку, але й став наймолодшим чемпіоном Європи. Своє континентальне «золото» Середа виборов у 13 років та 7 місяців. Минуле історичне досягнення належало британцеві Томасу Дейлі, який у 2008 році став чемпіоном Європи у 13 років та 10 місяців.

Крім того, у 2019 році Олексій Середа здобув ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо і став наймолодшим учасником збірної України. Читайте також: Ексклюзив: «українська сенсація» в стрибках у воду Олексій Середа про спосіб тренування, титулованих спортсменів і суші Збірна України з синхронного плавання Марина і Владислава Алексіїви, Валерія Апрєлєва, Вероніка Гришко, Олександра Коваленко, Яна Нарєжна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно здобули перше «золото» за роки незалежності України на світовій першості в артистичному плаванні. Українські «русалоньки» вразили суддів в новій дисципліні у програмі чемпіонату світу – хайлайті, де десять спортсменок за дві хвилини мали продемонструвати обов'язкові акробатичні елементи. Виступ українок оцінили у 94,5000 бала. Другими стали італійки, бронзову нагороду виборола команда з Іспанії.

Аннамарі Данча Особистий рекорд, найкращий сезон та історична нагорода – таким видався 2019 рік для сноубордистки Аннамарі Данчі. У фіналі чемпіонату світу зі сноуборду в дисципліні «гігантський слалом» українка поступилася спортсменці з Швейцарії Джулі Зогг і здобула срібну нагороду. Для Аннамарі Данчі друге місце – це найкращий результат в кар'єрі, адже до цього часу вона жодного разу не фінішувала вище 15-го місця в паралельному слаломі. Крім того, це перша нагорода України на чемпіонатах світу зі сноуборду.

«На чемпіонаті світу, здається, все склалося просто та логічно. Я дуже прагнула виграти. Цілий місяць тренувалася попри втому та інші труднощі, намагалася максимально відновлюватися, абстрагуватися від усього та думала тільки про перемогу. Постійно представляла – як я їду на змаганнях у всіх деталях: від старту до фінішу. Вірила, що все вдасться так, щоб я виграла. У перший день я посіла шосте місце, допустивши помилку в заїзді не потрапила далі в фінал. На цей момент був мій найкращий результат в світовій першості. Я була задоволена, але від цілі – перемоги – не відмовилася ні на секунду. Тому наступного дня виклалась на максимум і взяла «срібло». Найважче було повірити в себе, свої сили і сміливо виконувати свою роботу – їхати так, як я це робила мільйони разів під час тренувань. І це було щастя та нереальне задоволення», – розповіла Аннамарі Данча Людмила Ляшенко Українка Людмила Ляшенко тріумфувала на чемпіонаті світу із зимових видів. Учасниця паралімпійської збірної здобула сім нагород на світовій першості. З них, три золоті у біатлоні, одне «золото», дві срібні та одну бронзову медаль у лижних перегонах. Загалом українські паралімпійці на цих змаганнях вибороли 42 нагороди та посіли перше місце у командному заліку.

Лариса Соловйова Вона – найсильніша жінка планети. Уже вдев’яте Лариса Соловйова стає чемпіонкою світу з пауерліфтингу. І знову не обійшлося без сенсацій. Українка не лише виборола золоту нагороду, але й встановила три світових рекорди. Лариса Соловйова у присіданні взяла вагу 241,5 кг, у жимі – 181, 5, а у тязі – 222,5 кг. У сумі триборства українка набрала 645,5 кг.

Читайте також: Сім українських спортсменок-руйнівниць стереотипів про тільки «чоловічі» види спорту Анжеліка Терлюга Вона стала найкращою каратисткою світу в категорії до 55 кілограмів за всі часи. У цьому сезоні Анжеліка Терлюга виграла п’ять золотих нагород та одну срібну на турнірах Premier League, крім того, в активі української спортсменки – «срібло» та «бронза» з турнірів Series A. Загалом за підсумками сезону Терлюга набрала 19114 очок. «Ціню всі свої нагороди на Premier League, бо цей рік був дуже важким. По-перше, був складний графік, дуже багато турнірів. По-друге, напередодні олімпійського року на змаганнях борються дійсно найкращі. Кожна перемога на вагу «золота». Не було жодного турніру, який би був легким для мене, та який не запам’ятався. Крім, нагород на Premier League та турнірі Series A, я здобула «срібло» на Європейських іграх та разом з дівчатами стали чемпіонками Європи в командних змаганнях. Тому вважаю цей рік успішним. А в наступному році планую поїхати на всі турніри, які будуть кваліфікаційними. Це шість турнірів, на яких я планую виступати, вигравати, заробляти бали необхідні для кваліфікації на Олімпіаду», – пояснила Анжеліка Терлюга.

Олег Верняєв До перемог зірки української спортивної гімнастики вже давно всі звикли, тож і вимагають лише золотих нагород. При цьому фанати українського спорту забувають, що гімнаста у 2019 році тричі прооперували – дві ноги та плече. І в 2019 – Верняєв відновлювався, набирав форму і все одно вигравав. На чемпіонаті світу Олег Верняєв здобув «золото» у вправах на паралельних брусах, третім став в опорному стрибку та виборов «бронзу» у багатоборстві. Це перша нагорода «синьо-жовтих» у багатоборстві за всю історію України. Крім того, і з Європейських ігор Верняєв повернувся з врожаєм.Здобув 2 «срібла» (у вправах на коні та багатоборстві) та золоту нагороду в коронній дисципліні – на паралельних брусах.

Марина Бех-Романчук Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук в останній день чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі здобула срібну нагороду з результатом 6 метрів 92 сантиметри. Цей результат став для Бех-Романчук найкращим у сезоні. До цього Бех-Романчук тріумфувала на Європейських іграх, де виборола «бронзу» в індивідуальному виступі і «золото» у командному змаганні. А також стала першою у підсумковому заліку «Діамантової ліги» зі стрибків у довжину. За чотири етапи українка набрала 21 бал.

«Для мене 2019 був неймовірним спортивним роком. Дуже багато позитивних емоцій та досвіду. Безперечно – це був найуспішніший мій рік. На мою думку, все вдалося. Я досягла чого бажала і про що мріяла. Усе склалося чудово, тому щось змінювати я б не хотіла. Звичайно, найважливішою для мене стала срібна нагорода чемпіонату світу, але я радію абсолютно всім медалям цього сезону, бо кожна з них була бажана та по-своєму дорогоцінна», – пояснює Марина Бех-Романчук. Національна збірна України з футболу Сенсаційний виступ збірної України наробив немало галасу у світі футболу: українці виявилися сильнішими за команду зіркового Кріштіану Роналду; українці в меншості переграли чинного чемпіона Європи; українці очолили групу та вийшли до Євро-2020 – вперше в історії пробилася до європершості напряму.

Читайте також: Тріумф збірної України: від кумівства до результативного тренара, від провалу до справжніх левів Анастасія Сапсай Чемпіонка Європи у 2017, 2018 роках, бронзова призерка світової першості і справжнє відкриття цих Європейських Ігор – самбістка Анастасія Сапсай просто розчавила всіх суперниць. Чвертьфінальна сутичка проти Карини Стефанович із Литви завершилася з рахунком 9:0, півфінал з Катериною Калюжною з Білорусі – 5:0. У фіналі українка перемогла грузинську спортсменку Елене Кебадзе – 4:0. Тож, золота нагорода ІІ Європейських ігор у Сапсай.

Ще одну нагороду найвищого ґатунку Анастасія Сапсай виграла на чемпіонаті світу, де у фіналі виявилася сильнішою за білоруську спортсменку Марію Кондратьєву. «Головна перемога цього року – це Європейські ігри. Що стосується 2020 року, я би хотіла трошки відхилитися від самбо і спробувати вибороти ліцензію на Олімпійські ігри в дзюдо. Не можу сказати, що є велика можливість, що це вдасться, але спробувати варто», – прокоментувала Анастасія Сапсай. Читайте також: Анастасія Сапсай, яка переписала історію українського самбо Дар'я Білодід Дев'ятнадцятирічна дзюдоїстка продовжує вкотре доводити, що вона –справжній діамант. Саме Білодід здобула першу нагороду на ІІ Європейських ігор для скарбнички збірної України, подолавши у фіналі росіянку Ірину Долгову. Крім того, у 2019 році «українська кобра», як називають Дар'ю Білодід підтвердила своє звання чемпіонки світу. Другий рік поспіль українка не залишає шансів японці японкою Фуні Тонакі. Тож тепер Білодід –наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо.

Ольга Харлан 2019 рік – по-справжньому рік Ольги Харлан. У червні українська шаблістка перемогла француженку Манон Брюне в фіналі чемпіонату Європи з фехтування і вже восьма континентальна золота нагорода в професійній кар'єрі Харлан. Крім того, вона здобула «золото» і на світовій першості. Тепер Ольга Харлан шестиразова чемпіонка світу: чотири рази в індивідуальних змаганнях і двічі в командних. І жодна шаблістка світу не може похизуватися чотирма золотими наградами світової першості, крім українки.

Недивно, що в кінці сезону Ольга Харлан вже четвертий раз в кар'єрі виборола нагороду за перше місце у загальному заліку Кубка світу. Лейля Аджаметова Українська параатлетка виграла три нагороди на світовій першості з легкої атлетики та стала головною мультимедалісткою збірної України. Лейля Аджаметова виборола два «золота» у бігу на 200 метрів та 100 метрів, а також «бронзу» на дистанції 400 метрів.