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03 січня 2020, Київ 15:06
Новини | Спорт

НОК визнав Харлан найкращою спортсменкою грудня

Ольга Харлан

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Національний олімпійський комітет України визнав фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня.

«Високого визнання НОК шестиразова чемпіонка світу отримала завдяки блискучій перемозі на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США). За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар’єрі», – мовиться у повідомленні.

Звання найкращого тренера грудня отримав її наставник Юрій Марченко.

Найкращою спортсменкою місяця Харлан визнають вдванадцяте, що є рекордом серед українських спортсменів.

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