НОК визнав Харлан найкращою спортсменкою грудня

Національний олімпійський комітет України визнав фехтувальницю Ольгу Харлан найкращою спортсменкою грудня.

«Високого визнання НОК шестиразова чемпіонка світу отримала завдяки блискучій перемозі на етапі Кубка світу у Солт-Лейк-Сіті (США). За підсумками сезону вдруге поспіль Ольга Харлан виграла загальний залік у шаблісток, ставши володаркою Кубка світу. Це четвертий подібний трофей в її спортивній кар’єрі», – мовиться у повідомленні.

Звання найкращого тренера грудня отримав її наставник Юрій Марченко.

Найкращою спортсменкою місяця Харлан визнають вдванадцяте, що є рекордом серед українських спортсменів.