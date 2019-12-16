Спорт за тиждень: перемога «Київ–Баскета», золота Дефлімпіада і непереможна Харлан

Уже оговталися після сенсаційного вильоту з Ліги чемпіонів «Шахтаря»? Змирилися з тим, що «Динамо» залишається без євровесни? Ні? Тоді термінова потрібна позитивна порція спортивних новин про перемоги українців. Читайте традиційний спортивний дайджест від Радіо Свобода та вболівайте за українських спортсменів не лише в футболі.

Зимова Дефлімпіада: історичне «золото»

У Італії тривають ХІХ зимові Дефлімпійські ігри. Дмитро Мажаєв виборов історичну для України золоту нагороду у лижних гонках на дистанції 10 км вільним стилем. Від своїх суперників українець відірвався майже на одну хвилину. Також Мажаєв став чемпіоном на дистанції 5 км, а ще один представник України – Андрій Андріїшин відстав від свого товариша усього на одну десяту секунди. Загалом на зимовій Дефлімпіаді українці вибороли дві золоті, три срібні та одну бронзову медалі.

Хокей: перемога та дві поразки

У столичному Палаці спорту триває чемпіонат світу з хокею серед команд віком спортсменів до 20 років у дивізіоні IB. Збірна України має в своєму активі вже перемогу та дві поразки. Матч проти однолітків із Польщі синьо-жовті зіграли з рахунком 3:0 – двічі забив Олександр Пересунько та одну шайбу закинув Дмитро Даниленко. В інших матчах українці програли угорцям з рахунком 1:5 та французькій команді – 1:3.

За результатами трьох турів Україна посідає четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч «синьо-жовті» зіграють 17 грудня о 20:00 проти Італії.

Чергове «срібло» від українок

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина виборола «срібло» у суперспринті на другому етапі Кубка IBU, що проходить в італійському Ріднау. У чотирьох вогневих рубежах українка припустилася трьох хиб та фінішувала другою. Від переможниці – спортсменки з Швеції Інгели Андерссон – Меркушина відстала лише на 1,7 секунди. «Бронзу» здобула француженка Лу Жанмонно Лоран.

Перемога «Київ – Баскета» у Єврокубку

Стартував другий етап групового раунду Кубку Європи ФІБА. Свій перший матч єдиний представник України «Київ-Баскет» зіграв на виїзді проти нідерландського «Зволле». Матч завершився з рахунком 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22). Перша перемога «Київ-Баскета». Найрезультативнішим гравцем серед киян став Кейсі Шепард, який набрав 24 очки.

Уже 18 грудня підопічні Айнарса Багатскіса зіграють у Києві проти угорського «Керменда». Наступні матчі заплановані на січень та лютий 2020 року.

«Золота» Харлан

Українська шаблістка Ольга Харлан виграла етап Кубку світу в Солт-Лейк-Сіті. У фінальній зустрічі українка виявилася сильнішою за китаянку Чжаруй Кіан – 15:9. Із таким же рахунком Харлан перемогла раніше, у півфіналі, француженку Манон Брюне.

У фінальному поєдинку українка впевнено перемогла китаянку Цзянь Цзяруй – 15:9.

Чемпіони світу з футзалу

У Туреччині завершився чемпіонат з футзалу серед спортсменів із вадами зору. Українці на шляху до фіналу обіграли збірну Туреччини (3:0), росіян – (4:0), Італію (8:1), Англію (3:0), Іспанію (5:0) та Японію (6:0). А у фіналі не залишили шансів англійській команді. Зустріч завершилася з рахунком 6:2. Тож українці вибороли «золото» світової першості.

БК «Одеса» сенсаційно вривається у Суперлігу

«Одеса» продовжує тріумфувати в баскетбольній Суперлізі. Спочатку вона виграла у «Запоріжжя» з рахунком 94:84, а потім без перемоги залишила лідера чемпіонату «Прометей» – 81:79. Для команди з Кам'янського це вже третя поразка у національній першості, до цього статистику «Прометею» вдалося погіршити «Дніпру» та «Черкаським мавпам».

В інших матчах тижня: «Дніпро» був сильнішим за «Миколаїв» – 94:87, «Хімік» виграв у «Запоріжжя» (92:84), але поступився «Прометею» (84:93), «Харківські соколи» не змогли подолати «Миколаїв» – 98:100. Наступні матчі розпочнуть вже 20 грудня.

Чи було голосування МОК?

Жодних голосувань щодо рішень WADA у Міжнародному олімпійському комітету не було. Рішення про відсторонення російських атлетів було ухвалено на засіданні Виконавчого комітету Всесвітньої антидопінгової агенції 9 грудня в Лозанні. Про це повідомляє НОК України. Раніше деякі українські ЗМІ поширили інформацію, що олімпійський чемпіон з легкої атлетики, президент НОК України Сергій Бубка проголосував проти дискваліфікації Росії від участі на Олімпіаді. Але на сайті МОК немає інформації про це.

До кінця 2019 року залишилося два тижні, проте українським вболівальникам ще буде за кого вболівати у цей час. Тому залишайтеся за Радіо Свобода та підписуйтеся на наш спортивний телеграм-канал.