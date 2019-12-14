У Дніпрі відбувся доброчинний забіг «миколайчиків»

У суботу в Дніпрі в центральному парку імені Лазаря Глоби відбувся доброчинний забіг «миколайчиків» – на підтримку хворого спортсмена, легкоатлета Олексія Лєсняка, щоб зібрати для нього 60 тисяч гривень. Організатори стали громадське об’єднання «Старт Дніпро», приурочивши захід до Дня Святого Миколая.

Як розповіла співорганізаторка заходу Світлана Ліщинська, Олексій Лєсняк – студент, чотириразовий призер України з легкої атлетики в бігу на довгі дистанції. Торік йому поставили складний діагноз – лімфобластний лейкоз. Юнак потребує допомоги для чергового курсу лікування.

«Цим забігом ми завершуємо біговий сезон. Мабуть, це найдобріше бігове свято в Дніпрі. Ми поєднали спорт, біг, благодійність, розваги, добро», – сказала Ліщинська.

У забігу взяли участь близько чотирьохсот дніпрян, бігли цілими родинами, офісними колективами тощо. До забігу долучились люди з інвалідністю. Усі робили внесок за участь.

Організатори також провели доброчинний аукціон: охочі могли поторгуватися за унікальні лоти від бігових зірок – рюкзак з чемпіонату світу з легкої атлетики 2019 року від Ганни Рижикової-Ярощук; футболку з цього ж чемпіонату від Ярослави Магучіх тощо.

Усі учасники отримали фігурні пряники, також організатори відзначили найяскравіші карнавальні образи.