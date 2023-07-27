Україна оскаржує рішення FIE про дискваліфікацію Харлан за відмову потиснути руку росіянці

Федерація фехтування України оскаржує рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані, повідомив президент федерації Михайло Ілляшев.

«Ми повністю підтримуємо Ольгу Харлан в цій ситуації. Я якраз перебуваю на чемпіонаті світу, і ми готуємо протест. Будемо оскаржувати це рішення, тому що безпосередньо суддя, який судив цей поєдинок, не давав чорної картки і не дискваліфікував її», – сказав Ілляшев в ефірі національного телемарафону.

Ілляшев відзначив, що дискваліфікація зʼявилася після того, як уже був призначений наступний поєдинок. Також президент Федерації фехтування додав, що дискваліфікація не дає можливості Харлан брати участь у командних змаганнях, які відбудуться за кілька днів.

Він наголосив, що важливо, щоб дискваліфікацію було скасовано до командних змагань, оскільки чемпіонат світу дає багато залікових балів для кваліфікації в Олімпійських іграх.

Раніше 27 липня Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій, яка виступала в «нейтральному» статусі.