Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала Харлан – після відмови потиснути руку росіянці

Міжнародна федерація фехтування (FIE) зняла з чемпіонату світу, який триває в Мілані, українську олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан. Це сталося після того, як після переможної сутички з «нейтральною спортсменкою» з Росії Анною Смірновою Харлан відмовилася потиснути суперниці руку, як цього вимагають правила. Натомість Ольга пропонувала росіянці «стукнутися» зброєю на заміну цього жесту.

Смірнова не стала цього робити, а згодом майже 50 хвилин сиділа на доріжці, очікуючи на офіційне завершення поєдинку.

У наступному раунді Ольга Харлан мала зустрічатися з болгаркою Йоаною Ілієвою, але Ілієва пройшла далі без боротьби, а поруч із прізвищем Харлан зʼявилася позначка «виключено».

Президентом Міжнародної федерації фехтування є російський олігарх Алішер Усманов.

Традицію не завершувати матч рукостисканням із росіянками чи білорусками започаткували українські тенісистки – у тенісі спортсменок із цих двох країн допустили до змагань раніше. Про дискваліфікацію через це в тенісі не йдеться. На жест неоднозначно реагує публіка: в Парижі на відкритому чемпіонаті Франції частина глядачів засуджувала такий підхід і свистіла, в Лондоні на Вімблдоні це сприймалося як належне.