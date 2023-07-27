Міністр Гутцайт про дискваліфікацію Харлан: «це провокація з боку російської спортсменки»

Міністр спорту України Вадим Гутцайт вважає, що дискваліфікація українки Ольги Харлан на чемпіонаті світу з фехтування є «провокацією з боку російської спортсменки».

«Вчора в мене була розмова з в.о. президента Міжнародної федерації фехтування і я сказав, що для нас неприпустимо тиснути руку ворогам нашої країни. Потім Ольга мені телефонувала і розповіла, що в технічному директораті їй також підтвердили, що є можливість не тиснути руки. Ми домовлялися з нею, що вона надасть «салют» суддям, як потрібно робити, вдарить по клінку і піде з доріжки. Але ж ви бачили, що була провокація з боку російської спортсменки. Вона спеціально йшла і тримала руку, щоб потиснути Ользі. Ольга її зупинила, але вона все одно стояла і чекала», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



«Там (у федерації– ред.) багато людей, які працюють на Росію, багато людей, які тисли на директорат, щоб вони надали чорну картку, дискваліфікували Ольгу. Я сьогодні телефонував в.о. федерації і голові директорату – на жаль, ніхто не брав слухавку, ніхто не відповідав. Я можу тільки написати протест у виконком. Але все одно він практично весь підтримує те, що відбулося», – додав міністр.

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Раніше 27 липня Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій, яка виступала в «нейтральному» статусі. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку, як цього вимагають правила. Натомість українська спортсменка пропонувала росіянці «стукнутися» зброєю на заміну цього жесту.

Смірнова не стала цього робити, а згодом майже 50 хвилин сиділа на доріжці, очікуючи на офіційне завершення поєдинку.

Федерація фехтування України заявила про оскарження рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані.

Президентом Міжнародної федерації фехтування є російський олігарх Алішер Усманов.