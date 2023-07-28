МОК кваліфікував Ольгу Харлан до участі в Олімпіаді – Гутцайт

Міжнародний олімпійський комітет кваліфікував до участі в Олімпіаді-2024 українську фехтувальницю Ольгу Харлан, повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт із посиланням на листа від президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха, адресованого Харлан.

У документі президент МОК висловлює підтримку українській спортсменці, яку Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала після відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій.

«Зважаючи на вашу унікальну ситуацію, МОК виділить для вас додаткове місце на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі на випадок, якщо вам не вдасться кваліфікуватися у період, що залишився», – йдеться в листі.

Гутцайт зауважив, що зараз «триває робота по зняттю «чорної картки» для подальших змагань Ольги і недопущенню аналогічних ситуацій в інших видах спорту».

27 липня Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала українку Ольгу Харлан після її відмови потиснути руку фехтувальниці з РФ Анні Смирновій, яка виступала в «нейтральному» статусі. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку, як цього вимагають правила. Натомість українська спортсменка пропонувала росіянці «стукнутися» зброєю на заміну цього жесту.

Смірнова не стала цього робити, а згодом майже 50 хвилин сиділа на доріжці, очікуючи на офіційне завершення поєдинку.

Федерація фехтування України заявила про оскарження рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан на чемпіонаті світу в Мілані.

Президентом Міжнародної федерації фехтування є російський олігарх Алішер Усманов.

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