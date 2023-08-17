«Динамо» в серії пенальті здолало грецький «Аріс» у Лізі конференцій

Київське «Динамо» змогло пройти до наступного раунду Ліги конференцій УЄФА. Для цього команді Мірчі Луческу довелося продемонструвати волю до перемоги – протистояння з грецьким «Арісом» розпочалося минулого тижня з мінімальної виїзної поразки 0:1.

Програвали динамівці і у формально домашньому матчі, який відбувся в Бухаресті. На 39-й хвилині Невен Джурасек скористався незграбністю захисників «Динамо» і відкрив рахунок.

Динамівці встигли зрівняти рахунок ще до перерви – Назар Волошин у штрафному майданчику класно зіграв головою після передачі Сергія Сидорчука.

Результат, який влаштовував «Аріс», тримався до 85-ї хвилини – тоді Олександр Караваєв відгукнувся на довгий пас Олександра Андрієвського – 2:1.

Овертайм минув без забитих мʼячів, а в серії пенальті влучнішими виявилися кияни – 6:5.

У наступному раунді динамівці зустрінуться з турецьким «Бешикташем».

Також до Ліги конференцій опустився «Дніпро». У Лізі Європи проти чеської «Славії» підопічні Олександра Кучера розгромно програли ще в першому матчі – 0:3. Другий поєдинок завершився внічию – 1:1.

За право зіграти на груповій стадії Ліги конференцій «Дніпро» зіграє зі словацьким «Спартаком» із Трнави.