Футбол: у українця Луніна зʼявився шанс стати першим номером у мадридському «Реалі»

24-річний голкіпер збірної України Андрій Лунін отримав шанс на тривалий час обійняти місце у воротах одного з найкращих клубів Європи – мадридського «Реала».

Це стало очевидним після того, як бельгійський воротар мадридців Тібо Куртуа розірвав передню хрестоподібну звʼязку лівого коліна під час тренування 10 серпня, повідомляє агенція France-Presse.

31-річний гравець збірної Бельгії тривалий час перебуватиме поза полем і буде прооперований найближчими днями, повідомив мадридський клуб. В Іспанії вважають, що Куртуа пропустить більшу частину сезону, якщо не весь.

Куртуа приєднався до мадридців, перейшовши з лондонського «Челсі» після чемпіонату світу 2018 року. Він допоміг клубові виграти два чемпіонати Іспанії й Лігу чемпіонів у 2022 році. Торік Куртуа здобув трофей Льва Яшина, який вручається найкращому голкіперу світу.

Його дублер у Мадриді Андрій Лунін зіграв за клуб 17 разів з моменту прибуття до Мадрида того ж літа, що й Куртуа.

«Реал» розпочне сезон у чемпіонаті Іспанії матчем із «Атлетиком» (Більбао) в суботу, 12 серпня.