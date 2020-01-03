Футбол: сейв українця Луніна потрапив до десятки найкращих у чемпіонаті Іспанії у 2019 році

Сейв українського воротаря Андрія Луніна потрапив до десятки найкращих у чемпіонаті Іспанії з футболу у 2019 році.

Ла Ліга поставила сейв українця в матчі проти «Атлетико Мадрид» на сьоме місце у своєму рейтингу, оприлюдненому на YouTube.

У червні 2018 року Лунін перейшов із луганської «Зорі» до мадридського «Реалу». Перший свій сезон в Іспанії він провів в оренді в «Леганесі». Наразі 20-річного українця орендував «Реал Вальядолід», за який він зіграв лише один матч.

Влітку 2019 року Лунін разом з юнацькою збірною України переміг на чемпіонаті світу й став найкращим воротарем турніру.