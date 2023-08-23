«Дніпро» вдевʼятьох утримав нічию у виїзному матчі Ліги конференцій зі словацьким «Спартаком»

«Дніпро» зіграв унічию 1:1 зі словацьким «Спартаком» із Трнави в першому матчі вирішального кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА.

Більшу частину матчі український клуб провів у меншості – вже на 5-й хвилині червону картку отримав Едуард Сарапій.

Господарі змогли реалізувати чисельну більшість лише на початку другого тайму – на 55-й хвилині відзначився Келвін Офорі. Але віцечемпіони України спромоглися відігратися – пенальті на 67-й хвилині реалізував Олександр Піхальонок.

На 89-й хвилині Ігор Когут залишив дніпровців удевʼятьох, але за сім доданих до другого тайму хвилин словацькі футболісти не змогли вирвати перемогу.

Наступного тижня «Дніпро» у формально домашньому матчі прийматиме спартаківців.