Ліга Європи: «Севілья» здобула трофей у серії пенальті

Іспанська «Севілья» виграла другий за престижністю європейський футбольний клубний турнір – Лігу Європи.

В основний час матчу «Севілья» та італійська «Рома» обмінялися забитими мʼячами – в першому таймі на 35-й хвилині в складі римлян відзначився Паоло Дібала, по перерві, на 55-й хвилині, гол у власні ворота забив Джанлука Манчині.

Основний час і овертайм завершилися внічию 1:1, а в серії пенальті точнішими були футболісти іспанського клубу – 4:1.

Завдяки перемозі в Лізі Європи «Севілья» здобула путівку до групового раунду Ліги чемпіонів у наступному сезоні.