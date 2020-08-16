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16 серпня 2020, Київ 20:53
Новини | Спорт

«Севілья» – «Манчестер Юнайтед»: букмекери назвали фаворита півфіналу Ліги Європи

Найбільш очікуваний рахунок у матчі «Севілья» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

Англійський «Манчестер Юнайтед» вважається фаворитом півфіналу Ліги Європи з іспанською «Севільєю», свідчать дані букмекерських котирувань. Втім, найбільш очікуваний рахунок – 1:1.

Через пандемію COVID-19 півфінальне протистояння складатиметься з одного матчу й відбуватиметься на нейтральному полі в німецькому Кельні. Зустріч розпочнеться 16 серпня о 22:00.

У другому півфіналі міланський «Інтер» з Італії зіграє з донецьким «Шахтарем», який у чвертьфіналі переміг швейцарський «Базель» (4:1).

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