«Севілья» – «Манчестер Юнайтед»: букмекери назвали фаворита півфіналу Ліги Європи

Англійський «Манчестер Юнайтед» вважається фаворитом півфіналу Ліги Європи з іспанською «Севільєю», свідчать дані букмекерських котирувань. Втім, найбільш очікуваний рахунок – 1:1.

Через пандемію COVID-19 півфінальне протистояння складатиметься з одного матчу й відбуватиметься на нейтральному полі в німецькому Кельні. Зустріч розпочнеться 16 серпня о 22:00.

У другому півфіналі міланський «Інтер» з Італії зіграє з донецьким «Шахтарем», який у чвертьфіналі переміг швейцарський «Базель» (4:1).