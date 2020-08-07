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07 серпня 2020, Київ 12:54
Новини | Спорт

Ліга Європи: нападник «Шахтаря» Мораєс претендує на звання гравця тижня

Жуніор Мораєс забиває свій другий гол у ворота «Вольфсбурга»

Нападник донецького «Шахтаря» та збірної України Жуніор Мораєс претендує на звання гравця тижня в Лізі Європи. Голосування відбувається на сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Мораєс забив два м’ячі німецькому «Вольфсбургу» (матч закінчився з рахунком 3:0).

У Мораєса три конкуренти в боротьбі за звання гравця тижня. Це нападник Йонас Вінд («Копенгаген»), захисник Серхіо Регілон («Севілья») та воротар Руй Патрісіу («Вулвергемптон»).

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5 серпня донецький «Шахтар» повторно переміг «Вольфсбург» та вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи. Тепер українська команда зустрінеться зі швейцарським «Базелем». Гра запланована на 11 серпня.

Усі чвертьфінали та пів фінали складатимуться з одного матчу й відбуватимуться в Німеччині.

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