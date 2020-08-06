«Інтер» та «Манчестер Юнайтед» вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи

Італійський «Інтер» та англійський «Манчестер Юнайтед» вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи.

«Манчестер Юнайтед» вдруге обіграв австрійський «ЛАСК» (2:1 та 7:1 за сумою двох матчів), а «Інтер» здолав іспанський «Хетафе» (2:0). До карантину команди не зустрічалися, тому доля путівки до чвертьфіналу вирішувалася в одному матчі на нейтральному полі.

Перед цим до 1/4 фіналу Ліги Європи вийшли данський «Копенгаген» та донецький «Шахтар», який переміг у Києві німецький «Вольфсбург» з рахунком 3:0.

6 серпня німецький «Байер» зіграє з шотландським «Рейнджерс» (перший матч завершився з рахунком 3:1 на користь німців), англійський «Вулвергемптон» – з грецьким «Олімпіакосом» (1:1), швейцарський «Базель» – з німецьким «Айнтрахтом» (3:0. З переможцем цієї пари зустрінеться донецький «Шахтар»), а іспанська «Севілья» – з італійською «Ромою» (це буде єдина зустріч команд).

Чвертьфінали відбуватимуться в німецьких містах за порожніх трибун і складатимуться з одного матчу. Вони заплановані на 10 та 11 серпня.