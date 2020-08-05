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05 серпня 2020, Київ 21:01
Новини | Спорт

«Шахтар» оголосив стартовий склад на матч Ліги Європи з «Вольфсбургом»

Один із лідерів донеччан, бразилець Тайсон

Донецький «Шахтар» оголосив склад на поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти німецького «Вольфсбурга», який розпочнеться о 19:55 у Києві на НСК «Олімпійський» – за порожніх трибун.

Місце у воротах займе досвідчений П’ятов, у захисті зіграють Матвієнко, Кривцов, Хочолава і Додо, в опорній зоні – Маркос Антоніо та Степаненко, вище в півзахисті – Марлос, Алан Патрік і Тайсон, на позиції форварда – Мораєс.

Суперники з Німеччини виставили на матч такий склад: Кастельс — Брукс, Понграчич, Тіссеран — Руссійон, Арнольд, Шлагер, Брекало — Гінчек, Вегхорст, Жоао Віктор.

Перший поєдинок цих команд у Німеччині, ще до початку коронавірусного карантину, завершився перемогою гірників 2:1.

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