«Шахтар» – «Вольфсбург». Де і коли дивитися матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Донецький «Шахтар» прийме німецький «Вольфсбург» в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Стартовий свисток пролунає о 19:55 на НСК «Олімпійський» у Києві. У прямому ефірі матч покаже телеканал «Футбол 1».

Перша зустріч між командами відбулася 12 березня й завершилася виїзною перемогою «Шахтаря» з рахунком 1:2. Матч-відповідь мав відбутися за тиждень, однак його перенесли через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19.

Переможець пари зіграє в мінітурнірі: кожен наступний раунд змагань складатиметься з однієї гри. Усі матчі відбуватимуться в Німеччині.

У чвертьфіналі «Шахтар» та «Вольфсбург» можуть зустрітися з переможцем пари «Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) – «Базель» (Швейцарія).