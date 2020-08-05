Ліга Європи: «Шахтар» вийшов до чвертьфіналу

Донецький «Шахтар» вийшов до чвертьфіналу другого за значенням клубного футбольного турніру континенту – Ліги Європи. У поєдинку з німецьким «Вольфсбургом» гірники створили значну кількість небезпечних моментів, але забити змогли лише наприкінці зустрічі.

На 88-й хвилині відзначився Жуніор Мораєс, а на першій із шести компенсованих хвилин гол забив Манор Соломон. Гірники на цьому не зупинилися, і Мораєс до фінального свистка встиг оформити дубль – 3:0.

Донецький клуб був сильнішим і в першій грі цих команд, яка відбулася ще 12 березня в Німеччині – 2:1.

У чвертьфіналі, який складатиметься з одного матчу і відбуватиметься в Німеччині, донеччани зіграють із переможцем пари, в якій зустрічаються швейцарський «Базель» і німецький «Айнтрахт» із Франкфурта. У першому поєдинку цих команд «Базель» був сильнішим на виїзді – 3:0.