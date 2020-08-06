«Шахтар» дізнався про суперника у чвертьфіналі Ліги Європи

Донецький «Шахтар» у чвертьфінальному матчі другого за значенням футбольного турніру зіграє зі швейцарським клубом «Базель».

Увечері 6 серпня клуб із Базеля на своєму полі приймав німецький клуб «Айнтрахт» із Франкфурта. Поєдинок завершився перемогою господарів – 1:0, єдиний гол на 88-й хвилині забив Фабіан Фрай.

Майже п’ять місяців тому, в березні, «Базель» розгромив «Айнтрахт» на виїзді – 3:0.

«Шахтар» і «Базель» зіграють наступного вівторка, 11 серпня, на нейтральному полі в Німеччині за порожніх трибун.