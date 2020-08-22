«Севілья» виграла Лігу Європи

Іспанська «Севілья» в драматичному протистоянні у фіналі футбольної Ліги Європи здобула перемогу над італійським «Інтером» – 3:2.

Команда Хулена Лопетеґі вже на 5-й хвилині змушена була відігруватися – з пенальті відзначився форвард міланців Ромелу Лукаку. Але вже через півгодини «Севілья» вела перед – дубль на 12-й і 33-й хвилинах оформив Люк де Йонґ. На перерву команди пішли за рівного рахунку – на 36-й хвилині відзначився Дієґо Ґодін.

По перерві все вирішив автогол Ромелу Лукаку, який на 74-й хвилині невдало підставив ногу після удару Дієґо Карлоса.

«Севілья» повернула собі трофей, який не вигравала чотири роки. Крім перемоги в Лізі Європи, команда Хулена Лопетеґі забезпечила собі ще й місце в першому кошику посіву нового розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА.