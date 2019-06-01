Іспанський футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у автокатастрофі

Відомий футболіст Хосе Антоніо Реєс загинув у автокатастрофі 1 червня. Про це повідомив його перший футбольний клуб «Севілья».

«Найгірші новини, що ми могли підтвердити. Улюблена зірка «Севільї» Хосе Антоніо Реєс загинув у автомобільній аварії», – повідомили в клубі.

Новину про смерть футболіста прокоментували і в командах, за які він встиг виступити протягом своєї кар’єри.

«Реал Мадрид» хотів би висловити свої найглибші співчуття рідним, друзям та близьким Реєса, до яких приєднується у величезному болю цієї втрати. Також ми висловлюємо співчуття його нинішньому клубу», – мовиться в заяві іспанського «Реалу».

«Із жалем повідомляємо про смерть Хосе Антоніо Реєса внаслідок автомобільної катастрофи. Ти є, був і назавжди залишишся частиною нашої історії. Спочивай із миром», – заявили у футбольному клубі «Кордова».

Свої співчуття висловили також і інші футбольні команди, зокрема «Барселона», у якій Реєса згадують як «блискучого та харизматичного, одного з найбільш видатних» гравців.

Хосе Антоніо Реєс народився в іспанській Утрері і почав свою кар’єру в місцевому осередку «Севільї» ще в 10 років. У 16 він почав виступати за клуб, згодом перейшов до «Арсеналу». Також Реєс виступав, зокрема, за «Реал Мадрид», «Атлетіко Мадрид», «Кордобу», китайський клуб «Сіньцзян Тяньшань Леопард», грав у національній збірній Іспанії. Незадовго до смерті він повернувся до Іспанії і приєднався до клубу «Естремадура».

У 35-річного спортсмена залишилися дружина, дві дочки і син.