Ліга чемпіонів: «Ювентус» програв «Порту», «Боруссія» обіграла «Севілью»

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський «Ювентус» програв португальському «Порту» з рахунком 2:1.

Господарі поля забивали на початку кожного з таймів. Відзначилися Мехді Таремі та Мусса Марега. «Ювентус» зміг відіграти один м’яч, коли наприкінці гри забив Федеріко К’єза.

Іспанська «Севілья» на своєму полі поступилася німецькій «Боруссії» з Дортмунда з рахунком 2:3. На голи Сусо та Люка де Йонга німецька команда відповіла дублем Ерлінга Холлана та голом Махмуда Дауда.

Матчі-відповіді в парах «Ювентус» – «Порту» та «Боррусія» – «Севілья» відбудуться 9 березня.