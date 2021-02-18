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18 лютого 2021, Київ 07:06
Новини | Спорт

Ліга чемпіонів: «Ювентус» програв «Порту», «Боруссія» обіграла «Севілью»

«Ювентус» не зміг перемогти португальський «Порту»

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський «Ювентус» програв португальському «Порту» з рахунком 2:1.

Господарі поля забивали на початку кожного з таймів. Відзначилися Мехді Таремі та Мусса Марега. «Ювентус» зміг відіграти один м’яч, коли наприкінці гри забив Федеріко К’єза.

Іспанська «Севілья» на своєму полі поступилася німецькій «Боруссії» з Дортмунда з рахунком 2:3. На голи Сусо та Люка де Йонга німецька команда відповіла дублем Ерлінга Холлана та голом Махмуда Дауда.

Матчі-відповіді в парах «Ювентус» – «Порту» та «Боррусія» – «Севілья» відбудуться 9 березня.

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