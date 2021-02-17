Ліга чемпіонів: ПСЖ розгромив «Барселону», «Ліверпуль» переміг «РБ Лейпциг»

В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ розгромив на виїзді «Барселону» з рахунком 1:4.

На гол Ліонеля Мессі ПСЖ відповів хет-триком Кіліана Мбаппе та забитим м’ячем Мойзе Кіна.

У паралельному матчі англійський «Ліверпуль» здолав німецький «РБ Лейпциг» з рахунком 0:2. Голи забивали Мохаммед Салах та Садіо Мане. Гра відбувалася в угорському Будапешті через запроваджені Німеччиною карантинні обмеження.

Команди зіграють матчі-відповіді 10 березня.

17 лютого іспанська «Севілья» зустрінеться з німецькою «Боруссією» з Дортмунда, а португальський «Порту» – з італійським «Ювентусом».