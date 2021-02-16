Ліга чемпіонів повертається матчами «Барселона» – ПСЖ та «РБ Лейпциг» – «Ліверпуль»

Ліга чемпіонів повертається після зимової перерви. 16 лютого о 22:00 почнуться два матчі 1/8 фіналу турніру.

«Барселона» прийме на своєму полі французький ПСЖ, а німецький «РБ Лейпциг» зіграє з англійським «Ліверпулем».

Обидва матчі відбудуться за порожніх трибун. При цьому «РБ Лейпциг» «прийматиме» «Ліверпуль» на «Пушкаш Арені» в угорському Будапешті, оскільки в Німеччині діють карантинні обмеження.

Матчі-відповіді в цих парах заплановані на 10 березня.

Фінал Ліги чемпіонів має відбутися 29 травня на стадіоні «Ататюрк» у Стамбулі.